Bienne : une femme meurt écrasée par une voiture

Drame à Bienne : une femme a été écrasée par une voiture samedi soir. La police cantonale bernoise a reçu l’alerte vers 18h15. Selon un communiqué officiel publié dimanche, l’accident s’est produit dans le quartier de la rue Gottfried-Reimann.

D’après les informations actuelles, cette personne était descendue d’un taxi et, en voulant s’en éloigner, elle est tombée sur la chaussée. La malheureuse a ensuite été écrasée par le même véhicule, qui s’apprêtait à redémarrer. Elle a été coincée sous le taxi et grièvement blessée. Plusieurs patrouilles de la police, des pompiers, une équipe d’ambulanciers et un médecin urgentistes ont été mobilisés sur place. Les secouristes n’ont pu que constater le décès de la femme. Malgré quelques indices concrets sur son identité, la victime n’a pas encore été formellement identifiée.

Le Care Team du canton de Berne a été sollicité pour apporter un soutien psychologique aux personnes témoins ou impliquées dans l’accident. Une enquête a été ouverte afin de clarifier le déroulement exact de l’événement. /comm-ddc