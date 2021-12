Incidents en marge du match Ajoie-Bienne

L’après-match a été tendu à Porrentruy après le derby de National League entre le HC Ajoie et le HC Bienne. Une violente bagarre entre groupes d’ultras ajoulots et biennois a éclaté près de la gare bruntrutaine vers 18h45, peu après la fin du match. « Deux agents de la gendarmerie ont été blessés et des dommages matériels ont été commis, notamment sur les restaurants proches de la gare », relève la police jurassienne dans un communiqué. La gendarmerie, appuyée par la police municipale de Porrentruy, a dû faire usage de la force après avoir essuyé des jets de projectiles. Les supporters seelandais ont ensuite été canalisés et orientés vers leur train. Selon les forces de l’ordre, de nombreux badauds et clients présents au moment des faits ont été choqués par le comportement de ces supporters. /jpi