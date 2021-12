Un nouveau chapitre pour l’école du Geyisried

Nouvelle apparence pour l’école du Geyisried à Bienne. Après trois ans de travaux, la quatrième et dernière étape de la rénovation de ce complexe scolaire est arrivée à son terme. Pour marquer l’événement, la directrice des travaux publics, de l’énergie et de l’environnement Lena Frank a remis symboliquement jeudi la clé de l’établissement à la directrice de la formation, de la culture et du sport Glenda Gonzalez Bassi. Pour cette dernière, c’était un moment de grande émotion. Il y a quelques années, elle était elle-même assisse derrière un des pupitres de ce collège.