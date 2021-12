Deux offres pour le Noël pour tous prévôtois

C’est le seul événement de ce type qui aura lieu dans le Jura bernois et le Jura. Mais le président de l’association prévôtoise souligne que le but de leur Noël pour tous n’est pas d’attirer du monde de toute la région. D’autant plus que le nombre de repas est limité à 150 au total. Il est donc très important de s’inscrire jusqu’au mercredi soir 22 décembre par téléphone au 077 495 80 25 ou directement sur le site du Noël pour tous prévôtois.





Un comité qui a besoin de renforts

Pour le Noël pour tous prévôtois version 2021, il faudra une vingtaine de bénévoles qui s’occuperont de la salle et des livraisons. Ce qui ne représente pas un problème pour le comité qui possède une longue liste de personnes disponibles pour venir aider. Par contre, il manque des personnes prêtes à s’investir davantage au sein du comité. Selon Nicolas von Muhlenen, il y a plusieurs départs « naturels » et pas de renouvellement, car cela devient très compliqué de trouver des personnes prêtes à s’engager. Le président et son comité recherchent donc activement plusieurs profils, la plupart touchant principalement au secrétariat :