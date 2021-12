Un accident s’est produit ce lundi matin, vers 8h, sur la route entre Saignelégier et Les Cerlatez. Une automobiliste est entrée en collision avec une camion qui circulait en sens inverse. Le choc a eu lieu dans un virage peu avant Les Cerlatez. Personne n’a été blessé et une enquête a été ouverte pour déterminer les raisons de l’accident. Le service de l’entretien des routes est intervenu pour le nettoyage de la chaussée et le trafic a été perturbé pendant environ une heure. /comm-fco