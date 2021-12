Précisions après les incidents à Porrentruy

Les chaises et les tables ont volé dimanche soir du côté de Porrentruy. Une rixe a éclaté à la gare entre les supporters ajoulots et les supporters biennois à la suite de la défaite du HC Ajoie contre le HC Bienne 4-1 en National League de hockey sur glace. Les faits se sont produits aux alentours de 18h45. Escortés par les forces de l’ordre, le retour des Biennois a été moins tranquille que l’aller. Des précisions ont été apportées lundi matin par la police cantonale jurassienne et la police municipale de Porrentruy.







Des Ajoulots attendaient à la gare

La délégation d’une soixantaine d’ultras du HC Bienne est arrivée en gare de Porrentruy escortée par la gendarmerie. Mais au moment d’arriver, un groupe d’une vingtaine d’Ajoulots « attendait déjà sur la place de la gare pour en découdre », selon la police municipale. Quelques dizaines de membres des forces de l’ordre qui viennent des polices cantonales, municipales et de la gendarmerie ont été ainsi immédiatement déployées. Les agents sur place ont dû faire usage de la force pour évacuer tout le monde afin d’acheminer les Seelandais dans leur train. Les choses ont inévitablement dégénéré. Des tables, des poubelles et des chaises du Café de la gare ont servi de projectiles aux supporters, selon les précisions de la police cantonale. Cette dernière affirme que les forces de l’ordre ont fait en sorte d’éviter les confrontations entre les deux groupes de supporters. Elles ont donc fini par être touchées par ces jets de projectiles. Deux agents ont été blessés lors de ces incidents : l’un a fini avec une dent cassée et l’autre avec de multiples contusions. Une fois les esprits quelque peu calmés, la police a pu canaliser les Seelandais et les faire monter dans le train. Une enquête a été ouverte pour identifier les auteurs de ces incidents. /lge