La Stratégie économique 2030 du Jura bernois est sur les rails

La Stratégie économique 2030 du Jura bernois déploie ses effets depuis une année. La Chambre d'économie publique du Jura bernois (CEP) a détaillé mardi matin à Prêles les principales avancées de ce projet qui doit permettre à la région de gagner en cohérence et en visibilité. Le directeur de la CEP Patrick Linder s'est réjoui s'observer que l'esprit insufflé commence à porter ses fruits. De nombreuses avancées ont été constatées dans les différents domaines qu'englobent la stratégie : tourisme, économie, formation, organisation régionale ou encore services et industrie. La constitution de la Fondation pour le rayonnement du Jura bernois et les projets Couronne à Sonceboz incarnent ce nouveau dynamisme. Au total une quarantaines de mesures préconisées sont actuellement traitées sur les 200 que compte la stratégie économique.





Un logo pour identifier les actions



Et pour poursuivre ces efforts, la CEP a établi un tableau de bord, sorte d'infographie qui permet à tout un chacun de se rendre compte du déploiement de la stratégie. « L’hétérogénéité de ces actions, la diversité des rythmes et la variété des gouvernances les pilotant met en évidence la nécessité d’identifier distinctement les réalisations relevant de la STRATECO 2030 », insiste Patrick Linder. Dans cette optique, la CEP introduit un logo pour estampiller les projets ou actions en étant issues ou s’en revendiquant. Cachet apposé aux documents des acteurs de la stratégie, dans la description de leurs projets ou dans leur communication institutionnelle.