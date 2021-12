Les prestations des Céciliennes du Jura Pastoral remises en question

Certaines sociétés Ste-Cécile resteront encore muette ce Noël. Les chœurs doivent s'adapter en raison des mesures contre le Covid-19 pour les célébrations et les manifestations qui marqueront le temps de la Nativité. A partir de 50 personnes, le certificat 2G est désormais obligatoire. Cela veut dire que tous les participants doivent porter le masque. Il s’agit des directives du Jura Pastoral. Dans ces conditions, certaines chorales pourraient renoncer à chanter lors de la messe de minuit le 24 décembre et celle de Noël le 25, à l’image de la Ste-Cécile de Moutier : « Il n’était pas possible pour nous de chanter avec le masque. La moyenne d’âge de nos membres tourne autour de 64 ans, ce qui fait que c’est difficile de chanter librement et de sortir nos voix. Pour échapper au masque, il aurait fallu prendre les coordonnées de tous les participants à la messe, ce qui aurait été trop compliqué », explique la directrice de la chorale prévôtoise Sophie Juillerat.