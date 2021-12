Dans les dossiers : bilan policier de 2021

Ils ont dû maintenir leurs missions régulières, vérifier le respect des mesures COVID qui changent et répondre aux manifestations qui ont animé la capitale cette année. Mais comment les agents de la police cantonale bernoise ont vécu ces douze derniers mois ? Pour le savoir, La Matinale a reçu mercredi Adrian Wüthrich, président de l’Association de police de Berne-canton (APBC), une association indépendante qui s’occupe des préoccupations, des besoins et des droits des policiers. Il nous explique comment ces derniers ont géré la pression en 2021, une année marquée par des mouvements sociaux inédits et un climat de défiance envers les autorités :