La fondation les Rameaux subventionnée pour l’agrandissement des locaux

La Fondation Les Rameaux a sollicité le canton en vue d’une subvention pour des travaux d’agrandissement. Le bâtiment et les locaux d’archivage, utilisés principalement par « Mémoires d'Ici » et qui sont propriété de la Fondation Les Rameaux, ont besoin d'un agrandissement. Le Conseil-exécutif a approuvé une subvention de 600'000 francs issue du Fonds de loterie, prélevée sur l’enveloppe financière du Conseil du Jura bernois, et une subvention de 300'000 francs à charge de la Direction de l'instruction publique et de la culture, issue des fonds publics. /comm-tbu