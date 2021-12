Port-Brügg : pont flambant neuf

On peut à nouveau traverser le pont du barrage de Port sans crainte. Après un an et demi de travaux, l'infrastructure est comme neuve. Elle a été construite il y a plus de 80 ans et il devenait urgent de la remettre à niveau, tant les dégâts étaient importants. Des représentants des autorités des communes de Port et de Brügg ainsi que du canton de Berne étaient sur place jeudi pour son inauguration officielle.

En plus de sa rénovation totale, le pont a également été élargi pour y intégrer une piste piétonne et cyclable digne de ce nom. Une manière de fluidifier et de sécuriser le trafic, selon le chef de projet. « Le défi le plus important était de réguler le trafic pendant toute la durée des travaux », confie Bernard Progin. En moyenne, 16'000 véhicules traversent le pont chaque jour.