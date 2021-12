Bilan mitigé pour le Marché de Noël biennois

Le Covid a une fois de plus plané sur le marché. Règle des « 3G » puis des « 2G », il n’était pas possible de se balader dans la rue avec un vin chaud à la main. A la cabane des bûcherons on a pu s’adapter aux changements de mesures sans trop de problème et le public était dans l’ensemble plutôt respectueux et compréhensif, selon Kuno Moser :