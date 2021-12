Joyeux Noël ! En ce 25 décembre, l’équipe de RJB vous souhaite de passer d’agréables moments, entourés de celles et ceux que vous aimez. A l’aube de 2022, nous vous adressons nos vœux de santé et de bonheur et profitons de vous remercier pour votre inestimable fidélité, source de notre motivation à vous accompagner au quotidien.