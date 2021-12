La Neuveville : une commission pour les décorations de Noël

Une commission spéciale pour les décorations de Noël. C’est ce qu’a mis en place le Conseil municipal de La Neuveville, selon un communiqué transmis ce samedi. Le groupe de travail aura comme objectif de collecter et rassembler toutes les possibilités de décorations de Noël. L'idée est de se distancer des traditionnelles guirlandes électriques de rue, de limiter la pollution lumineuse et de s'orienter vers un moyen de décoration de la vieille ville utilisable dans d'autres occasions. Selon le communiqué, « l'objectif est d'avoir une solution pour le mois de décembre 2022, afin que la magie de Noël subsiste pour le bonheur de toute la population et des visiteurs de notre localité ». La commission est composée de la mairesse Catherine Frioud Auchlin, qui la présidende, d’Odyle Andrey, de Karin Blaser-Aeschlimann, d’Adèle Wingo et de Cyprien Louis. /comm-lyg