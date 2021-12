Après les repas de Noël, il faut réguler son alimentation

Foie gras, bûche et fondue chinoise vous pèse sur le ventre ? C’est normal, les repas des Fêtes sont particulièrement riches et souvent bien arrosés. Toutes cette nourriture, notre corps doit la digérer et ce n’est pas toujours facile. Selon Amélie Salomon, diététicienne à l’Hôpital du Jura, ces repas de Noël ont une répercussion directe sur notre corps, à savoir que la digestion est compliquée et que cela peut nous empêcher de dormir. Et pour se préparer à ces menus copieux, mais aussi pour s’en remettre, le mot d’ordre est régulation et activité sportive, comme l’explique Amélie Salomon :