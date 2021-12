131 personnes de la PCi déployé pour le traçage des contacts

Mobilisées dans tout le canton, 131 personnes de la protection civile bernoise ont pu soutenir la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration (DSSI) dans le traçage des contacts. C’est ce qu’indique ce lundi dans un communiqué les autorités bernoises. Cette intervention extraordinaire a duré du 1er au 24 décembre. Cela représente au total 770 jours de service ont été écoulés. Les responsables de la DSSI et de la Direction de la sécurité dressent un bilan positif à l’issue de cette mobilisation : ils relèvent que les personnes de la protection civile ont apporté une précieuse contribution et que la coopération a très bien fonctionné. /comm-tbu