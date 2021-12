Ça bouge à la mairie : Willy Sunier à Nods

Il aura passé douze ans à la tête de la mairie. Une première fois entre 1992 et 2001 et une seconde entre 2018 et cette année. Willy Sunier a également eu une carrière active en politique. Il a été un membre de l’Assemblée interjurassienne et du Conseil du Jura bernois. Avant de partir, Willy Sunier jette un regard sur les années passées et notamment l’évolution du village de Nods (du point de vue politique).