Incendie de cuisine à Bienne

Un incendie s’est déclaré ce dimanche vers 21h au sein d’une cuisine dans un appartement à la rue Général-Dufour. Les sapeurs-pompiers professionnels de Bienne avec six collaborateurs ont pu maîtriser le feu et éviter qu’il ne se propage à d’autres pièces. Un homme à l’intérieur de l’appartement a pu sortir par ses propres moyens. La police communique qu’un chat était également dans l’appartement. Il a pu être extrait sain et sauf par les pompiers. L’homme ainsi qu’une voisine ont été contrôlés sur place par une équipe d’ambulanciers pour des soupçons d’intoxication à la fumée. Ils n’ont pas été blessés. L’appartement est inhabitable et une solution d’hébergement provisoire a été trouvée en privé. Une enquête a été ouverte quant à la cause et au montant des dégâts. /comm-tbu