LNS passe en mains suédoises

Le groupe LNS passe en mains scandinaves. L’entreprise basée à Orvin, spécialisée dans les périphériques pour machines-outils, est rachetée par Storskogen. Un accord a été signé lundi selon un communiqué diffusé par la société suédoise. C’est un tournant pour le groupe LNS, entreprise fondée il y a bientôt 50 ans dans l’Arc jurassien et qui possède aujourd’hui neuf sites de production dans le monde ainsi qu’une représentation dans plus de 30 pays. Le rachat par Storskogen est perçu comme un gage de stabilité à long terme et un accélérateur de croissance, selon les termes du directeur général de LNS Gilbert Lile.







Parmi les leaders mondiaux



Storskogen Group AB est notamment actif dans le domaine de l’automation. L’accord vise l’acquisition de la totalité des actions de LNS pour un montant total de 185 millions de francs. Le groupe scandinave l’affirme dans son communiqué : le rachat de LNS est stratégiquement logique. L’entreprise détient en effet une position de leader mondial sur le marché des périphériques pour machines-outils, par exemple les systèmes de ravitaillement des barres ou l’évacuation des copeaux. D’autres produits pourront être développés, assure Storskogen.

Le groupe LNS emploie près de 1'100 personnes à travers le monde. La direction actuelle restera en place une fois la transaction effectuée. /comm-oza