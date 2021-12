Le fromage ne connaît pas la crise

Difficile pour l'heure de prédire l'évolution des affaires pour l'année 2022. Une éventuelle sortie de crise et le retour à la vie normale qui en découlerait pourrait changer les habitudes de consommation, et pas forcément dans le bon sens. La fromagerie Spielhofer préfère mettre la boule de cristal de côté et se concentrer sur l'extension de son réseau d'exportation. Les deux principaux marchés que sont la France et l'Allemagne sont privilégiés, même si Cédric Spielhofer n'exclut pas de nouveaux contrats outre-Atlantique. /oza