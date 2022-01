« Quand on pèse 25 kg, même respirer devient difficile »

Il y a eu des rechutes, et des moments douloureux. Mais à 35 ans, Priscilla Fleury peut s’estimer heureuse. L’habitante de Courrendlin a mené un long combat contre l’anorexie, une maladie qui l’a amenée au plus bas il y a une quinzaine d'années. À cette époque, elle ne pesait plus que 25 kg : « Ça a été quelque chose de très compliqué et de très long, explique Priscilla Fleury. On ne veut pas accepter qu’on est malade (…) Un jour, j’ai vu dans les yeux de ma maman que c’était l’horreur. Je n’avais plus que la peau sur les os ». Des notes qu’elle prend dans ses cahiers, elle décide de faire un livre : Non, je ne voulais pas maigrir…juste me détruire qu’elle a récemment publié.