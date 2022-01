Quand le papier s’enrhume, les imprimeries toussent

Les imprimeries de la région souffrent d’un manque de papier. Depuis le début de la pandémie, le monde fait face à une pénurie de cette matière toujours plus accrue. En cause, la baisse de production et le boom du commerce en ligne notamment, rapportait la RTS en novembre dernier.

Et parmi les premiers secteurs impactés : celui de l’impression. La pénurie se ressent aussi chez les entreprises de la région comme l’imprimerie Juillerat Chervet à St-Imier. « L’organisation mondiale repose beaucoup sur les activités de la Chine », explique son directeur Olaf-Ulrich Ouilibona. « Et lorsqu’un pays comme la Chine est touché par un ralentissement de la production, alors – par effet de boule de neige – nous subissons aussi ce ralentissement ».