La quarantaine passe à 7 jours dans le canton de Berne

La quarantaine est allégée dans le canton de Berne. Les autorités annoncent mercredi que sa durée passe de dix à sept jours, selon les recommandations de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

L’isolement est imposé uniquement aux personnes qui présentent un risque d’infection élevé : celle qui font ménage commun avec une personne testée positive, ayant séjourné de manière prolongée sous le même toit ou ayant été en contact intime avec elle. La quarantaine peut être levée le septième jour si la personne-contact n’a pas présenté pas de symptômes. Un test n’est pas exigé pour cela, sauf si des symptômes de maladie ont été observés.

Les personnes ayant reçu leur dernière dose de vaccin il y a moins de quatre mois ou guéries depuis moins de quatre mois sont exemptées de quarantaine.





Les écoles peuvent choisir de faire des tests répétés

Le canton de Berne annonce aussi mercredi que les écoles auront désormais le choix de réaliser soit des tests répétés pour le coronavirus, soit de recourir au dispositif cantonal de tests en cas de flambée. La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration (DSSI) du canton de Berne a signé un contrat avec le fournisseur de prestations Together we Test (TwT). Dès le 10 janvier, les établissements scolaires qui le souhaitent pourront donc s’annoncer auprès de TwT pour réaliser des tests qui doivent être effectués deux fois par semaine. Ils sont obligatoires pour les élèves, les enseignantes et enseignants ainsi que le personnel de l’école. /comm-lbe