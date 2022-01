Opposition au port du masque dans les écoles bernoises

La fronde contre l'obligation du port du masque dès le 10 janvier à partir de la 1ère année scolaire (3H) dans le canton de Berne ne faiblit pas. Une pétition en ligne, qui a recueilli en quelques jours 12'000 signatures, a été remise mercredi à un représentant du canton.

Les signataires demandent au Conseil-exécutif de revenir sur sa décision, a expliqué à Keystone-ATS l'initiatrice de cette démarche, la mère d'un enfant qui est scolarisé en 3e année Harmos dans la région de Berne.

Pour cette mère de famille, les enfants ne portent souvent pas le masque correctement à cet âge. Elle ajoute qu'une étude révèle que le masque peut avoir des effets pédagogiques négatifs sur l'enfant parce qu'il l'empêche de voir les mimiques d'autres enfants et du corps enseignant.

Les écoles enfantines ne sont pas concernées par cette obligation. L'initiatrice de la pétition précise qu'elle n'est pas opposée aux mesures préventives de lutte contre le Covid comme les tests de masse dans les établissements scolaires.

L'obligation du port du masque pour les écoliers du degré primaire, âgés pour certains de 6 ans, ne fait pas non plus l'unanimité dans le Jura bernois. Des parents contestent cette mesure et s'interrogent sur sa proportionnalité.

Cette mesure de lutte contre le Covid-19 est en vigueur jusqu'au 24 janvier. La rentrée scolaire a débuté lundi 3 janvier dans la partie germanophone. Elle est fixée au 10 janvier dans la partie francophone du canton de Berne. /ATS-cer