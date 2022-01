Pas de permis pour l’antenne 5G à la gare de Villeret

L’antenne 5G prévue à la gare de Villeret ne cadre pas avec le paysage. Le permis de construire a été refusé fin décembre par la Préfecture du Jura bernois. Le collectif contre la 5G au Vallon annonce mercredi que la plupart des oppositions ont été admises (7 sur 10 dont celle de la Municipalité de Villeret et celle d’un groupe de 157 opposants). La lettre de la préfecture indique que le critère esthétique l’a emporté sur celui du développement de la téléphonie mobile. Selon l’argumentaire de la préfète, « l’antenne ne s’intègre pas et altère les qualités existantes du quartier de la gare ». De plus, « L’emplacement choisi (…) péjore l’image du village », toujours selon le texte.

La décision de la préfète relève encore que « la requérante (SALT), n’a pas étudié d’autres emplacements alternatifs ». L’opérateur n’a pas non plus « pris position sur les griefs soulevés par les opposants, ni justifié la nécessité d’implanter l’antenne à cet endroit en particulier ».

La Préfecture conclue que « l’intérêt public à la protection des sites et du paysages est prépondérant et l’emporte en l’espèce sur celui du développement de la téléphonie mobile ».

Toutefois, cette décision « n’implique pas un refus d’implantation d’une antenne dans toute la zone concernée ». L’opérateur a 30 jours pour faire recours.

A la Municipalité de Villeret, le maire Richard Habegger se dit satisfait de cette décision, « surtout pour les riverains ». Il déplore toutefois le manque de coordination entre les opérateurs, puisqu’une autre antenne doit pousser à 700 mètres de là, au tennis. Le conseil municipal se penchera lundi sur le dossier. /lbe