Bienne en perspective de bas en eau

Le Nouveau Musée Bienne propose de voir la ville seelandaise sous différentes perspectives. Le NMB a présenté jeudi à la presse ses deux prochaines expositions : la première intitulée « Bienne en un coup d’œil » représente la ville de Bienne sur une maquette urbaine en liège et bois de 20 mètres carrés. Commencée dans les années 70, modernisée et complétée entre 2016 et 2021, cette maquette représente la ville entière à l’échelle 1 :1000. C’est la première fois qu’elle est exposée entièrement assemblée. Pour le maire de Bienne, Erich Fehr, c'est l'occasion de voir la ville sous une autre perpective :