La rentrée scolaire aura bien lieu le 10 janvier

Pas de report pour la rentrée scolaire à Neuchâtel et dans les autres cantons latins. La Conférence intercantonale de l'instruction publique (CIIP) a communiqué ce matin la décision conjointe de la maintenir au 10 janvier. Des nouvelles mesures sanitaires seront toutefois instaurées pour faire face au variant Omicron.





Port du masque

Dans les établissements des écoles obligatoires et post-obligatoires, tous les cantons imposeront le port du masque dès la 5ème Harmos. Berne et le Tessin vont même plus loin en l’instaurant dès la 3ème pour une durée déterminée. Le port du masque sera aussi obligatoire pour les enseignants et le personnel.





Traçage renforcé

Le traçage des cas positifs sera maintenu voir renforcé en fonction des situations. Il sera effectué par le biais de tests ciblés ou répétitifs sur décision des services cantonaux de la santé. En fonction des résultats, des quarantaines de 7 jours pourront être décrétées par les médecins cantonaux, sur la base des nouvelles directives de l’Office fédéral de la santé.

Finalement pour faire face aux probables absences des membres du corps enseignant, les cantons organiseront les remplacements avec leur réseau et en faisant appel aux hautes écoles pédagogiques ou à certaines institutions du tertiaire. /comm-ara