Ouverture du centre de dépistage prolongée à Reconvilier

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration (DSSI) et la commune vont prolonger l’offre de tests PCR par prélèvement salivaire proposée à Reconvilier. Le centre de dépistage sera ouvert du lundi 10 janvier au vendredi 14 janvier 2022. Le Canton de Berne indique également dans un communiqué distribué ce jeudi que « l’offre est destinée à toutes les personnes habitant la région et le canton du Jura, y compris les personnes asymptomatiques », qu’elle est gratuite mais ne donne pas lieu à la délivrance d’un certificat. /comm-cer