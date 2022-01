Saintimania jette l'éponge

C’est un petit coup de massue pour la scène régionale : Saintimania n’aura finalement pas lieu à la fin du mois. La troupe a décidé jeudi d’annuler son nouveau spectacle intitulé « Best Of ». « Aussi drôle que possible, aussi prudent que nécessaire » : c’était le slogan de Saintimania pour les représentations prévues les 21, 22 et 29 janvier. La prudence l’a donc emporté, même si un autre concept 2G+ sera proposé au public avec trois one-man-show de Thierry Meury, Christian Mukuna et Les Fils du facteur. « Des spectacles déjà prêts et qui n'ont donc pas nécessité de répétitions rendues périlleuses par le Covid » , explique la responsable communication de Saintimania Cézanne Trummer :