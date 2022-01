Moutier refuse de pénaliser les élèves non-masqués

La commission scolaire de Moutier ne veut pas discriminer les élèves non masqués. Selon la Direction bernoise de l’Instruction publique et de la culture, les jeunes de la 3H à la 6H qui ne portent pas de masque sont renvoyés chez eux. Si ce n’est pas possible, ils sont pris en charge tous ensemble dans une salle spéciale et reçoivent des devoirs. A Moutier, la Commission scolaire a en quelque sorte choisi de désobéir et d’accueillir tous les enfants en classe.





Eviter de pénaliser des jeunes suite à la décision de leurs parents

Dans une lettre adressée à la conseillère d’Etat bernoise en charge de l’enseignement, la commission écrit que l’obligation du port du masque dès la 3H n’est pas remise en cause… mais l’école publique doit prendre en charge tous les enfants, selon l’organisation et son président Pierre Sauvain : « Il nous paraissait disproportionné et délicat de mettre des enfants dans une classe en leur donnant des devoirs, juste parce que leurs parents ne voulaient pas qu'ils mettent le masque. » Pour la Commission scolaire, c’est le fait de différencier les élèves masqués et les élèves non-masqués qui pose problème : « Ca aurait été compliqué pour nous de mettre en place cette espèce de parkage, si j'ose le terme », déclare Pierre Sauvain.





Privilégier le dialogue

La Commission scolaire entend miser sur le dialogue avec les parents, afin que les mesures soient respectées au maximum : « Il faut essayer de convaincre les parents de l'intérêt du masque pour éviter la propagation du virus. C'est le message principal. Ensuite, on avise et on fonctionnera comme on l'a écrit dans notre lettre si nécessaire », explique Pierre Sauvain. Lundi, à Moutier, très peu de parents ont émis des réticences face au port du masque de leur enfant et le dialogue a pu être établi. La Commission scolaire ajoute que pour le moment, elle n'a pas reçu de réponse de le la Direction de l'Instruction publique.





Difficultés de l'enseignement à domicile

Dans le Jura, le masque est exigé dès la 5e Harmos, sinon, les jeunes sont renvoyés à la maison. S'ils sont absents sans motif valable, cela compte comme des absences injustifiées. Fred-Henri Schnegg, le chef du Service jurassien de l’Enseignement, admet qu’il a reçu quelques appels de parents frileux face au port du masque. Certains se sont même renseignés pour savoir comment retirer leur enfant de l’école publique et passer à l’enseignement à domicile. A savoir que les parents sont alors entièrement responsables des cours dispensés à la maison aux enfants. Ils se procurent seuls le matériel scolaire. « De plus, c’est une solution pour du moyen à long terme, au moins pour un semestre», selon Dominique Ingada, inspectrice scolaire. Or, si la situation sanitaire n’empire pas, l’obligation du port du masque dès la 5e harmos pourrait être levée le 24 janvier prochain dans le Jura. /cto