Berne dit oui aux mariages civils particuliers

Se lier pour la vie à l’hôtel du Cloître sur l’Ile St-Pierre ou au château de Bümpliz, c’est possible. Là et dans 22 autres locaux de cérémonie en dehors des offices de l’Etat civil.

Selon un communiqué du Canton de Berne, en 2019, un quart des mariages avaient déjà été célébrés dans un lieu particulier comme un château, un établissement touristique ou même un musée. Une hausse causée notamment par la baisse du nombre de mariages célébrés à l’église.

Pour répondre aux besoins des futurs mariés, le gouvernement bernois a étendu son offre : plus de 1'300 tranches horaires pourront être réservées pour des unions civiles en dehors des locaux spécifiquement dédiés, soit une augmentation de 40%.

Les autorités ajoutent qu’il sera désormais possible d’organiser ces cérémonies particulières en hiver. Pour les couples qui souhaitent se passer la bague au doigt dans un contexte hors du commun, ils peuvent le faire dès le 21 janvier. Par ailleurs, les réservations peuvent être faites un an à l’avance, contre six mois auparavant. /comm-ddc