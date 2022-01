Pas de changement d’affectation à Mont-Soleil

Mont-Soleil ne deviendra pas une zone à bâtir. La Municipalité de St-Imier a communiqué mercredi qu’elle abandonnait définitivement le plan d’affectation initialement prévu. L’office des affaires communales et de l’organisation du territoire (OACOT) n’a pas donné son aval et le secteur restera donc agricole. Cela signifie que, mis à part les personnes qui ont le statut d’agriculteur, il ne sera pas possible de construire de nouveaux bâtiments ou d’agrandir le sien, comme l’explique le chef du Service de l’urbanisme de St-Imier, Nicolas Vuilleumier :