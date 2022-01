Six Jeunes Verts du Jura bernois en lice pour les cantonales

Les électeurs du Jura bernois auront l’occasion de soutenir pour la première fois une liste des Jeunes Verts lors des élections cantonales du 27 mars. Six jeunes feront ainsi campagne avec pour objectif de « défendre les intérêts des futures générations face aux enjeux globaux auxquels doit faire face notre société », selon un communiqué publié mardi. La campagne est lancée avec pour motivation de pratiquer une « politique inconfortable, poser des questions inconfortables, combattre des privilèges confortables et s’engager avec conviction pour un monde plus juste afin de rendre notre avenir moins inconfortable ». Les candidats pour la section Jura bernois des Jeunes Verts sont Esther Brechbühler (Corgémont), Margaux Jay (Corgémont), Léonard Paget (Moutier), Michèle Comte (St-Imier), Arnaud Haefeli (Tavannes) et Loïc McGillivrary (Belprahon). /comm-lge