Aide aux médias : notre débat

La population suisse est appelée à se prononcer sur quatre objets fédéraux le 13 février prochain. Parmi eux, la loi fédérale sur un train de mesures en faveur des médias qui prévoit une hausse des aides de 150 millions de francs par an. Une enveloppe de 120 millions est prévue pour étendre l’aide indirecte à la presse. Une autre dotée de 30 millions de francs par an s’adresse aux médias en ligne pour favoriser la transition numérique. Une aide est encore prévue pour les agences de presse, les écoles de journalisme et le Conseil suisse de la presse.

Le Conseil fédéral et le Parlement souhaitent ainsi renforcer les médias locaux et assurer leur diversité face à la diminution de leurs recettes publicitaires, qui profitent aux géants d’Internet comme Google ou Facebook.

Pour le comité référendaire, le marché fonctionne et n’a pas besoin de subventions. Il estime également que les médias qui bénéficient d’une aide de l’Etat deviennent des médias « sous contrôle ». RJB ouvre le débat ce mercredi dès 7h30 dans La Matinale. Il est à suivre en audio et en direct vidéo sur notre site. /gtr