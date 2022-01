Pour des services cantonaux résilients

L'administration cantonale bernoise doit pouvoir continuer à fournir des services importants à la population, à l'économie et au monde politique en cas d'incident majeur. Le Conseil-exécutif a annoncé mercredi l'adoption d'un projet d'optimisation du concept de continuité d'activité. Un plan général sera élaboré par la Direction de la sécurité. Il devra permettre de définir quels sont les services du canton les plus importants, notamment les services vitaux pour la population, et trouver le moyen de les maintenir durablement ou de les restaurer rapidement après une interruption - une panne d'électricité par exemple. Selon les autorités, la crise du Covid-19 a montré à quel point les services publics sont primordiaux dans les situations extraordinaires. /comm-oza