Port du masque prolongé chez les enfants

Dans le domaine de l’exécution judiciaire, l’interdiction des sorties et les congés est également maintenue jusqu’à cette date. L’obligation de présenter le certificat pour les personnes en visite dans les hôpitaux, les EMS, les foyers pour personnes avec handicap et les foyers éducatifs est quant à elle reconduite jusqu’au 28 février 2022. Le certificat ou le test reste aussi obligatoire pour toutes les personnes travaillant dans les hôpitaux, les EMS et les services d’aide et de soins à domicile jusqu’à fin février. Conformément aux mesures prises au niveau fédéral, le cadre légal de l’obligation de présenter un certificat a été étendu jusqu’au 31 mars pour les hautes écoles et les institutions qui proposent des programmes de formation professionnelle supérieure ou de formation continue.



Le Conseil-exécutif ajoute qu’il « suit de près l’évolution de la situation » et qu’il « réexaminera régulièrement les mesures décidées aujourd’hui et les adaptera si nécessaire ». /comm-cer-ddc