La rénovation de la piscine de St-Imier devant le peuple

La rénovation de la piscine en plein air de St-Imier va bientôt franchir l’écueil de la votation populaire. Les citoyens sont appelés à se prononcer le 13 février sur un crédit de 3,9 millions de francs pour assainir et améliorer l’infrastructure. En cas de « oui », le chantier se déroulera en deux phases. La première comprendra le changement du système de chloration et de filtration qui avait provoqué la fermeture de la piscine l’an dernier en pleine saison. Des mesures provisoires seront également mises en place au niveau des canalisations pour permettre une ouverture de l’infrastructure cet été, en juillet et août.

Les autorités entendent tout mettre en œuvre pour que cette première phase des travaux se déroule dans les temps, mais la cité imérienne n’est pas à l’abri d’un imprévu susceptible de bouleverser le calendrier. « L’objectif est de garantir une qualité d’eau de baignage impeccable et la sécurité de tout le monde », explique Jessica Renfer, la cheffe du Service des bâtiments et des infrastructures sportives.





Un site qui se veut plus accueillant pour les familles

La deuxième étape du chantier devrait démarrer dès le mois de septembre. Divers travaux techniques sont prévus pour mettre aux normes les bassins. Un accès aux personnes à mobilité réduite est aussi compris dans le projet. Les installations destinées aux familles seront, par ailleurs, réaménagées et améliorées avec la réalisation d’une pataugeoire en tartan, de jeux d’eau ou encore d’un toboggan aquatique. Du mobilier urbain sera aussi installé au nord des bassins. Enfin, les vestiaires, cabines et autres sanitaires seront remis en état.

L’objectif des autorités est d’offrir à la population une piscine complètement rénovée dès la mi-mai 2023. /comm-alr