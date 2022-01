Meat Loaf, incarnation d’un certain rock américain, n’est plus

Le rock américain perd une de ses figures marquantes. Meat Loaf est mort dans la nuit de jeudi à vendredi, à l’âge de 74 ans. Le chanteur, atteint du Covid-19, avait été admis dans un hôpital de Nashville dans le courant de la semaine. Meat Loaf, de son vrai nom Marvin Lee Aday, était connu pour ses performances très théâtrales sur scène et dans ses clips ainsi que pour l’album « Bat out of hell ». Le disque sorti en 1977 reste un des albums les plus vendus de tous les temps. François Comte retrace, en musique, les grandes étapes de la carrière de Meat Loaf :