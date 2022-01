Un ticket rose-vert pour faire basculer le Conseil-exécutif à gauche

Pour un canton plus social et plus écologique

De manière générale, Erich Fehr estime que seule une majorité rose-verte au Conseil-exécutif permettra « d’esquisser les contours d’un avenir plus social et plus écologique ». Le maire de Bienne souhaite que le canton de Berne profite davantage des défis liés au changement climatique pour créer des emplois. Il plaide, par ailleurs, pour étoffer les prestations de soutien préscolaire, comme par exemple la gratuité des crèches. Eric Fehr appelle aussi à développer les transports publics et à mettre en place des modes de propulsion plus respectueux de l’environnement. /comm-alr