La Croix-Rouge recherche des bénévoles

La Croix-Rouge Suisse est à la recherche de bénévoles. L’antenne Seeland-Jura bernois lance elle aussi un appel. Avec la pandémie, les services de l’institution ont été plus sollicités. Mais voilà, dans cette situation sanitaire compliquée l’engagement de nouveaux bénévoles fait défaut et ils sont toujours plus nombreux à interrompre leur engagement. Conséquence : les clients de la Croix-Rouge se heurtent à des délais d’attente, même pour des offres qui fonctionnaient bien. A noter que les fonctions des bénévoles sont variées : Ils rendent visite et accompagnent des personnes âgées, malades ou en fin de vie. Ils conduisent les personnes à mobilité réduite chez le médecin, à une dialyse ou chez le coiffeur, ou permettent aux proches aidants de souffler un peu.