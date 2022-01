Bilan 2021 réjouissant pour le Sikypark

Les visiteurs sont venus en nombre au Sikypark l’année dernière. Malgré la pandémie, le parc animalier de Crémines a accueilli 110'000 personnes en 2021. C’est le double de son ouverture en 2018 et 33'000 de plus que l’année précédente, marquée par le confinement. Selon la responsable marketing et fundraising, Claudia Flückiger, le parc a su se faire connaitre en trois ans et il a pu profiter de la volonté des Suisses de rester dans le pays avec la crise sanitaire, même si les différentes fermetures ont porté préjudice au zoo.