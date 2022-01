Le roman policier se met en vitrine à Moutier

Enquêtes, énigmes, aventures : Moutier vivra à l’heure du roman policier suisse ce printemps. Le Club jurassien des arts organise un Festival du Polar dans la cité prévôtoise. La première édition se déroulera du 11 et 14 mai. Au programme : projection de films au Cinoche, Cluedo géant pour les enfants et enquêtes dans le terrain. La manifestation comptera aussi sur la présence d’auteurs de romans policiers, pour des rencontres, échanges et dédicaces avec le public. Une exposition d’œuvres d’art intitulée Mystères et frissons sera également visible.

Parmi les auteurs invités figurent les régionaux Stéphane Augsburger et Christophe Meyer, les policiers en activité ou à la retraite Tatjana Malik, Fabio Benoît et Yves Paudey, les écrivains Bernadette Richard, Marie-Christine Horn, Stéphanie Glassey, Emmanuelle Robert, Laurent Eltschinger et Raphaël Guillet, ainsi que les autrices pour enfants Catherine May et Olivia Gerig. Pour la bande dessinée, le festival accueillera Embé, l’auteur des enquêtes du commissaire Vaurien.

Une soirée consacrée aux films policiers aura lieu au Cinoche le 11 mai. Le 12 mai, les personnes souhaitant se muer en détectives disposeront de six heures pour résoudre une affaire criminelle à la Sociét’halle, épaulées par l’inspecteur Auer. Le 13 mai, les enfants sont conviés au Cluedo géant organisé par la bibliothèque. Une dernière enquête se déroulera enfin en extérieur le 14 mai, avec des étapes à franchir entre le centre-ville de Moutier et le Musée jurassien des arts.

