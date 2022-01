Les chiens de traîneaux resteront à la niche

Quand ce n’est pas le Covid, c’est la neige ! Les courses de chiens de traîneaux ont été annulées pour la troisième année consécutive. La manifestation devait se tenir ce week-end dans le chef-lieu taignon. Le comité de la Société de développement et d'embellissement de Saignelégier a pris cette décision lundi soir avec « une immense déception ». « Il s’en est fallu de peu », selon le communiqué de presse qui évoque les mauvaises conditions d'enseignement. Les faibles précipitations et les températures prévues ces prochains jours ne permettent pas d’organiser l’événement sportif. Le comité d’organisation estime que « la sécurité des chiens, qui est notre priorité, ne pourra pas être assurée ». La manifestation grand public n’était déjà plus à l’ordre du jour afin de respecter les mesures de lutte contre la pandémie. Les responsables ont donné rendez-vous aux plus de 120 mushers inscrits en 2023, les 27 et 28 janvier pour le 50e anniversaire de la manifestation. /ncp-comm