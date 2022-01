Un cadre sûr pour échanger

Deux groupes de paroles sont mis sur pieds pour la première fois à Bienne. Le rendez-vous est donné à 20h mercredi au Restaurant-Bar l’EcluseLe but est de rassembler, dans l’un, les personnes LGBTQIA+ et dans l’autre plus spécifiquement les personnes trans pour discuter, échanger sur les sujets qui préoccupent ces communautés. Tout cela dans un cadre sûr. A l’initiative de ces rencontres, Luc Ramoni et Ari Lee. Ce dernier travaille comme makeup artiste et théologien. Il explique pourquoi avoir partagé cette rencontre en deux groupes :