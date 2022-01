Année 2021 réjouissante pour Jura bernois Tourisme

Réjouissante pour une grande partie des partenaires touristiques, c’est ainsi que Jura bernois Tourisme qualifie l’année 2021. Ni la situation sanitaire, ni l’été pluvieux et les inondations n’ont eu raison de l’engouement du public pour la région.

Comme le rappelle le directeur de Jura bernois Tourisme, la destination Jura & Trois Lac est la première de Suisse depuis quelques années au niveau commercial pour la vente de voyages concernant la mobilité douce. Cela s’est ressenti notamment au Siky Park qui a enregistré, malgré une fermeture forcée, une augmentation de 42% du nombre de ses visiteurs. Progression aussi du côté de la Maison de la Tête de Moine, avec 8'300 visiteurs au musée. C’est 35% de plus qu’avant l’apparition du Covid-19 et son cortège de restrictions.

L’hébergement a aussi connu une belle poussée. Entre janvier et novembre de l’an dernier, le taux a grimpé de 23% dans les hôtels et de 52% dans les campings. La clientèle d’affaire qui représentait 50 à 60% des nuitées dans le Jura bernois avant la crise sanitaire a été remplacée par une clientèle plus touristique.

Une ombre au tableau 2021, elle obscurcit l’horizon des restaurateurs et de la navigation sur le lac de Bienne. En cause, les fermetures et les restrictions sanitaires.

Directeur de Jura bernois Tourisme, Guillaume Davot explique comment il entend profiter de cette belle ascension :