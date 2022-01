Panne de téléphone et d'internet à Petit-Val

La patience de plusieurs habitants de Monible et Châtelat est mise à rude épreuve depuis quelques jours. Une panne de téléphone et d'internet a été constatée vendredi dernier, un problème qui n'avait toujours pas été résolu ce mercredi. Swisscom a livré des explications à RJB. Le géant de la communication confirme des perturbations dans les deux localités de la commune de Petit-Val. Une douzaine de clients seraient concernés. « Cette panne est due à un câble de raccordement enterré qui est endommagé. Les travaux de réparation sont complexes et nécessitent beaucoup de temps, mais tout a été mis en œuvre pour faire au plus vite », assure l'entreprise. Un SMS a été envoyé lundi aux clients touchés afin de les informer de la situation et un autre leur sera également envoyé quand les services seront rétablis. En cas d'urgence, ces clients peuvent obtenir une solution temporaire d'accès à internet en obtenant une clé USB 4G. /oza