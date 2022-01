Publicité du tabac : notre débat

La population suisse est appelée à se prononcer sur quatre objets fédéraux le 13 février prochain. Parmi eux, l’initiative populaire « Oui à la protection des enfants et des jeunes contre la publicité pour le tabac ». La publicité pour ces produits est actuellement autorisée à certaines conditions. Elle est interdite à la radio et à la télévision, ainsi que lorsqu’elle s’adresse spécifiquement aux mineurs.

Les initiants souhaite interdite toute publicité pour le tabac et la cigarette électronique là où les enfants et adolescents peuvent la voir. Cela regroupe notamment les affiches, Internet, les cinémas, les kiosques ou encore les manifestations.

Pour le Conseil fédéral et le Parlement, la nouvelle loi sur les produits du tabac suffit. Elle interdirait la publicité du tabac et de la cigarette électronique sur les affiches et au cinéma. Les fabricants ne pourraient pas non plus distribuer gratuitement des cigarettes ou parrainer des manifestations internationales en Suisse. RJB ouvre le débat ce mercredi dès 7h30 dans La Matinale. Il est à suivre en audio et en direct vidéo sur notre site./gtr