Trafic de drogues : coup de filet à Moutier

Deux hommes ont été pincés à Moutier pour trafic de drogue. C’est ce qu’a annoncé la police cantonale bernoise dans un communiqué mercredi. Les deux trafiquants présumés devront répondre de leurs actes devant la justice. De l’argent liquide et des quantités importantes de stupéfiants ont été saisis : deux kilos d’amphétamine, quelque 700 grammes de MDMA, plus de 2'000 pilules d’ecstasy, 90 grammes de cocaïne et plusieurs autres produits en petites quantités. C’est la fin d’un vaste trafic de stupéfiants basé à Moutier, qui fournissait des clients dans tout le Jura bernois, les cantons du Jura, de Neuchâtel, de Vaud mais aussi du Valais.

Selon la police cantonale, les deux hommes âgés de 40 et 42 ans ont été interpellés à leur domicile prévôtois, les 2 et 4 février de l’année dernière. Ils étaient soupçonnés d’avoir organisé un trafic de drogues pendant près de deux ans. Ils ont finalement reconnu en partie les faits qui leur sont reprochés.

Les deux délinquants présumés sont sortis de détention provisoire en novembre dernier. Ils doivent entre autres répondre d’infractions à la loi sur les stupéfiants et de blanchiment d’argent. La police cantonale bernoise indique aussi que trois autres personnes ont également été dénoncées dans le cadre de ce coup de filet. /comm-ddc