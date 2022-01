Travaux en gare de Berne : des perturbations sont prévues

Plusieurs voies seront fermées en gare de Berne la semaine prochaine en raison de travaux. Les voyageurs doivent prévoir des suppressions de trains et des temps de trajet prolongés, indiquent mercredi les CFF, qui prient les passagers de consulter l'horaire en ligne.

Trois voies seront fermées du mercredi 2 février au dimanche 6 février pour permettre l'installation de sept nouveaux aiguillages. En outre, une voie est fermée pour les travaux de construction d'un nouveau passage souterrain.

En raison des interdictions de voies, moins de trains peuvent circuler via la gare de Berne, ce qui entraîne des suppressions de trains et des changements de voies. L'impact sur les voyageurs varie en fonction du jour de la semaine et de l'heure, soulignent les CFF.

Parmi les lignes touchées, certains trains des lignes EC Bâle–Domodossola–Milan et IC6/61 Bâle–Berne–Brigue/Interlaken Ost circuleront sans arrêt à Berne. L'IR65 Berne–Bienne roulera en partie avec des horaires modifiés. En outre, l'IR16 Berne–Olten–Zurich sera supprimé, sauf exceptions aux heures de pointe, entre Berne et Olten ou Zurich et inversement. /ATS-gtr