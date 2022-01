35 millions de francs de subventions en 2021

De nombreux projets d’utilité publique ont à nouveau bénéficié de subventions prélevées sur le Fonds de loterie et le Fonds du sport l'an dernier dans le canton de Berne. Chacun de ces Fonds rattachés à la Direction de la sécurité a contribué à hauteur d’environ 17,5 millions de francs au financement de projets de petite et grande envergure menés par des associations, des fondations et des communes. Pour rappel, les projets subventionnés doivent être d’utilité publique et accessibles à la population. Une petite subvention issue du Fonds de loterie permet par exemple à une société de musique d’acheter de nouveaux instruments afin de réduire la facture pour les parents de ses jeunes membres.







D'importants montants débloqués dans la région



Les montants des subventions accordées en 2021 allaient de quelques centaines à plusieurs millions de francs, indiquent les autorités dans un communiqué diffusé jeudi. Parmi les bénéficiaires du Fonds de loterie, la Fondation Les Rameaux à St-Imier s’est vu accorder 600'000 francs pour réaliser des travaux d’extension dans les locaux de Mémoires d'ici. La Fondation Digger à Tavannes a elle reçu 88'530 francs pour des opérations de déminage. Le Fonds du sport contribue en particulier à la promotion active du sport populaire. Des subventions sont accordées à des associations sportives pour financer leurs infrastructures, l’achat d’équipements sportifs ou l’organisation de compétitions. A titre d'exemple, le club de tennis de Malleray-Bévilard a reçu 20'990 francs pour rénover deux courts de tennis.





Déposez vos demandes !



Suite à la pandémie de coronavirus et ses répercussions, des mesures ont été prises dès 2020 pour soutenir les organismes d’utilité publique en proie à des difficultés financières. Les bénéficiaires, qui sont en premier lieu des associations sportives et des exploitants d’installations sportives, pourront ainsi continuer de proposer leur offre et d’assumer des tâches importantes pour la société, assure le canton. Les demandes pour cette année peuvent être déposées d’ici à fin juin 2022.

Alors que d’importantes sommes peuvent être allouées, les associations et les organismes éligibles sont au final peu nombreux à déposer une demande de subvention, en particulier dans le domaine du sport. « C’est dommage car cet argent provenant des recettes de Swisslos ne demande qu’à être distribué », souligne Philippe Müller. Le conseiller d’État appelle ainsi les citoyennes et les citoyens engagés à déposer une demande auprès des Fonds. /comm-oza